США предупреждают своих граждан об опасности пребывания в Ираке

Посольство США в иракской столице Багдаде призвало всех американских граждан немедленно покинуть страну после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерал-майора Касема Солеймани.

"В связи с повышенной напряженностью в регионе, посольство США настоятельно призывает американских граждан немедленно покинуть Ирак", — говорится в заявлении посольства.

Американцам советуют вылетать из страны самолетами, пока это возможно, или через другие страны наземным транспортом.

Демократы возмущены приказом Трампа бомбить Багдад

Чрезвычайная ситуация для граждан США в Ираке возникла после убийства Солеймани, командующего Силами "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР), и Абу Махди аль-Мухандис, командующего иракскими подразделениями народной мобилизации, в результате авиаударов США по Багдаду.

В Пентагоне подтвердили факт удара, отметив, что он был нанесен по личному распоряжению президента Трампа.

При этом демократы в обеих палатах Конгресса выразили возмущение по поводу приказа Трампа, и заявили, что президент не получал одобрения законодателей.

Напомним, ранее в Багдаде у американского посольства проходили акции протеста в связи с предыдущим ударом ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибли и были ранены десятки человек.