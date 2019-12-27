Трамп ищет замену госсекретарю Помпео

Президент США ищет другого госсекретаря, в связи с тем, что главный американский дипломат Майк Помпео будет баллотироваться в Сенат в следующем год.

Washington Post перечисляет несколько потенциальных замен на посту госсекретаря, в том числе советника по национальной безопасности Роберта О'Брайен, министра финансов Стива Мнучина и даже посланника Госдепартамента в Иране Брайана Хука.

Наиболее часто упоминаемой персоной в этой связи является О'Брайен. Издание отмечает, что Трамп наделил его повышенными дипломатическими обязанностями с тех пор, как он стал четвертым советником президента по национальной безопасности.

Сам Помпео по разному комментирует свои перспективные намерения. Иногда говорит, что еще не определился, порой опровергает слухи о возможной отставке.

Washington Post также сообщает, что Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.