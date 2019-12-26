В неудачном саммите по климату нашли след Трампа

Эксперты французского информационного агентства AFP проанализировали причины, которые повлияли на провал климатической конференции в Мадриде с участием представителей 196 стран, и решили, что во всем виноваты Трамп и Китай.

Среди почти 30 000 дипломатов, экспертов, активистов и журналистов, аккредитованных для участия в саммите, были сотни лоббистов высокооктанового ископаемого топлива.

Однако в агентстве считают, что переговоры по климату зашли в тупик, прежде всего, потому что США по воле президента Трампа 4 ноября 2020 собираются официально выйти из Парижского соглашения.

Отмечается, что "республиканский Белый дом вонзил кинжал в сердце договора о климате, взращенного предыдущей демократической администрацией".

Китай переложил ответственность за климат на богатые страны

Среди виновных в изменении климата оказался и Пекин, на долю которого приходится 29 процентов глобальных выбросов CO2, больше, чем на вместе взятых США, Россию, Индию, которые тоже находятся в черном списке климатического саммита.

Однако Китай при поддержке Индии, Бразилии и Южной Африки переложил ответственность на богатые страны в заботе об изменении климата.

Эти государства выступили с заявлением, в котором отмечают, что обязательства, взятые развитыми странами в период до 2020 года, прежде всего по финансированию решения климатических проблем, должны быть выполнены.