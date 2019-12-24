Красный Крест должен срочно прийти на помощь Украине

Президент международной гуманитарной организации в Нижней Саксонии Йозеф Шмолль принял решение о необходимости помощи стране после посещения украинских домов престарелых.

Представитель Красного Креста после визита на Украину поделился своими впечатлениями с австрийским изданием Wiener Zeitung.

«Нам сложно себе представить, что в лечебном учреждении подобного рода нет ни одной функциональной кровати, что одеяла настолько тонкие, что не способны сохранять тепло, что нет кресел-каталок, а пожилые люди даже не бывают на свежем воздухе", - возмущается Шмолль.

Украинским домам престарелых нужна гуманитарная помощь

Ситуация на Украине такова, по его мнению, что молодые люди вынуждены уезжать за границу и зарабатывать там деньги. Они едут в Румынию, Словакию, Польшу или Венгрию в качестве рабочей силы, поскольку в своей стране не имеют возможности заработать.

Своих пожилых близких они оставляют в деревнях, где сложно выживать или в домах престарелых, где на их уход нет достаточных средств, и требуется срочная гуманитарная помощь.