В Раде посчитали, что переплатили Европе за реверс газа $1,5 млрд

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач подсчитал, что страна за пять лет переплатила 1,5 миллиарда долларов за газ, который поставляется из Европы по реверсной системе. По его словам, так называемый "европейский газ" на самом деле является российским.

Деркач обвинил "Нафтогаз" в том, что в компании фальсифицируют понятие "европейский газ", покупая у партнеров из Европы российский глаз и переплачивая таким образом колоссальные деньги.