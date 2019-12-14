Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил президента России Владимира Путина не в очень хорошее положение на встрече в Париже на полях "нормандского саммита". Об этом рассказал радиостанции "Эхо Москвы" рассказал политолог Валерий Соловей. По его мнению, Зеленский отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент решил все переиграть.

Последним моментом Соловей назвал встречу двух лидеров тет-а-тет. Не с проста украинская делегация затребовала изменить регламент саммита и провести встречу с Владимиром Путиным до встречи всех лидеров "нормандского формата". По мнению политолога, российский президент прибыл в Париж с совсем другими ожиданиями.

Спор у сторон возник относительно российской-украинской границы в Донбассе. Как сообщил Соловей, ранее стороны договорились, что охранять до проведения выборов в регионе будет местная милиция, которую просто переименуют. Однако Зеленский пошел против этих договоренностей и захотел ввести туда украинских военнослужащих.

По мнению политолога, демарш Зеленского будет иметь серьезные последствия для Украины. Соловей не исключает, что в ближайшее время ситуация на линии соприкосновения может быть обострена.