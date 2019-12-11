Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят.
"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" — написал американский лидер в Twitter.
Трамп также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.
Ранее палаты конгресса США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, что несколько превысило аналогичный бюджет уходящего года - он составлял 716 миллиардов.
Новый оборонный бюджет закладывает средства и на "противодействие России" в различных областях и на помощь Украине. Палатам конгресса теперь предстоит проголосовать по новому бюджету.
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