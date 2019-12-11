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Трамп сообщил о готовности подписать оборонный бюджет

Мир » Северная Америка

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят.

"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" — написал американский лидер в Twitter.

Трамп также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.

Ранее палаты конгресса США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, что несколько превысило аналогичный бюджет уходящего года - он составлял 716 миллиардов.

Новый оборонный бюджет закладывает средства и на "противодействие России" в различных областях и на помощь Украине. Палатам конгресса теперь предстоит проголосовать по новому бюджету.

Темы сша трамп палаты конгресса оборонный бюджет
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