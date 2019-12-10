Зеленский отвел восемь лет на разведение сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил сроки полного разведения войск в Донбассе. Такое заявление он сделал по итогам саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.

Зеленский напомнил, что за шесть месяцев удалось произвести разведение сил в трех контрольных пунктах.