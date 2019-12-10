Украинский лидер Владимир Зеленский оценил сроки полного разведения войск в Донбассе. Такое заявление он сделал по итогам саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.
Зеленский напомнил, что за шесть месяцев удалось произвести разведение сил в трех контрольных пунктах.
"Я оцениваю, что если мы такими же темпами будем разводить войска, на это уйдет 20 лет. Посчитайте сами, протяженность линии соприкосновения — 409 километров. Если постараемся ускорить процесс, на это может уйти около восьми лет", — пояснил президент.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".