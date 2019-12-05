Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам

Мир » Бывший СССР » Украина

С 1 марта 2020 года гражданам украины могут существенно усложнить пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и -дети — по свидетельству о рождении.

О таком решении кабинета министров страны рассказал Сергей Погорельцев, руководитель консульской службы, в интервью агентству УНИАН.

Как пояснил Погорельцев, действие соглашений об условиях безвизового режима (напомним, оно подписывалось дважды: в 1997 и 2011 годах — прим. "Правда.Ру") правительством страны будет приостановлено в одностороннем порядке.

Дипломат особо подчеркнул, что есть закон, в котором четко прописан перечень документов, нужных, чтобы пересекать границу страны.

"Это заграничный, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа и — для того, чтобы въехать на территорию Незалежной — удостоверение личности для возвращения на Украину.

Погорельцев подчеркнул, что, действующий сейчас упрощенный порядок пересечения границы представляет угрозу нацбезопасности страны, ввиду "агрессивных действий России". "Вторым фактором, повлиявшим на решение кабмина, стало то, — говорит дипломат, — что в самой Незалежной каждый год увеличивается количество подделок как раз-таки паспортов и свидетельств о рождении".

Актуальная аналитика
Формула небес
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Мать и дитя
Причины возникновения атопического дерматита
Новости Украины
Что дает жителям Донбасса российский паспорт
Новости Все >
Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
В Эгейском море нашли ранее неизвестные гидротермальные источники
Стоматолога из США осудят за удаление зубов пациентам без их согласия
Депутаты от партии "Слуга народа" будут учиться в США
Рак будут лечить модифицированным вирусом оспы
Последние материалы
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере
Причины возникновения атопического дерматита
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
В Эгейском море нашли ранее неизвестные гидротермальные источники
Стоматолога из США осудят за удаление зубов пациентам без их согласия
Депутаты от партии "Слуга народа" будут учиться в США
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Гастарбайтеров водителей обяжут поменять права
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
В России появилась новая сексуальная ориентация
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
В России появилось первое производство искусственной рыбы
Эксперт о ДТП с автобусами: "Главная причина — наша нищета"
Житель Челябинска два года не мог попасть в свою комнату в общаге
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ