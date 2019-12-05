Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам

С 1 марта 2020 года гражданам украины могут существенно усложнить пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и -дети — по свидетельству о рождении.

О таком решении кабинета министров страны рассказал Сергей Погорельцев, руководитель консульской службы, в интервью агентству УНИАН.

Как пояснил Погорельцев, действие соглашений об условиях безвизового режима (напомним, оно подписывалось дважды: в 1997 и 2011 годах — прим. "Правда.Ру") правительством страны будет приостановлено в одностороннем порядке.

Дипломат особо подчеркнул, что есть закон, в котором четко прописан перечень документов, нужных, чтобы пересекать границу страны.

"Это заграничный, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа и — для того, чтобы въехать на территорию Незалежной — удостоверение личности для возвращения на Украину.

Погорельцев подчеркнул, что, действующий сейчас упрощенный порядок пересечения границы представляет угрозу нацбезопасности страны, ввиду "агрессивных действий России". "Вторым фактором, повлиявшим на решение кабмина, стало то, — говорит дипломат, — что в самой Незалежной каждый год увеличивается количество подделок как раз-таки паспортов и свидетельств о рождении".