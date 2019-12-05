Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На Украине предсказали повышение цен на газ в два раза

Мир

Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза, отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По мнению Коболева, спрогнозировать реальный рост цен сложно, но можно проанализировать аналогичные ситуации. К примеру, в марте 2018 года "Газпром" отказался поставлять предоплаченный газ, после чего его стоимость за несколько часов выросла на 80 процентов.

Коболев признал, что если газ подорожает в Евросоюзе, то автоматически он станет дороже и на Украине, которая закупает его в Европе через реверс.

Глава «Нафтогаза» отметил, что существующие газопроводы и поставки сжиженного природного газа, в том числе из России, позволят Европе пережить и эту зиму, и следующие. При этом он выразил уверенность в том, что «Газпром» уступит существенную долю рынка. 

Украина, по словам Коболева, накопившая запас в газохранилищах, готова остаться без российского газа. Тем не менее, он надеется, что договориться с «Газпромом» все же получится. А, благодаря, европейской поддержке можно будет организовать давление на «Газпром». 

Темы газпром украина нафтогаз цены на газ газопроводы
Актуальная аналитика
Новости Украины
Что дает жителям Донбасса российский паспорт
Декабрь
6 декабря: Александр Невский, взятие Киева и арап Петра Великого
Гость рубрики
Война против РПЦ - часть войны против России
Новости Все >
Стоматолога из США осудят за удаление зубов пациентам без их согласия
Депутаты от партии "Слуга народа" будут учиться в США
Рак будут лечить модифицированным вирусом оспы
На Украине предсказали повышение цен на газ в два раза
Малыш в Бурятии насмерть обварился кипятком
"Умная" упаковка будет напоминать о времени приема лекарства
Эксперт высказался против пилотируемых полетов на Луну
Жители Питера активно снимают коттеджи для празднования Нового года
Мощный подземный толчок зарегистрирован у побережья Филиппин
В России собираются запретить продажу квартирных микродолей
Последние материалы
"Умная" упаковка будет напоминать о времени приема лекарства
Что дает жителям Донбасса российский паспорт
6 декабря: Александр Невский, взятие Киева и арап Петра Великого
Эксперт высказался против пилотируемых полетов на Луну
Жители Питера активно снимают коттеджи для празднования Нового года
Мощный подземный толчок зарегистрирован у побережья Филиппин
Война против РПЦ - часть войны против России
В России собираются запретить продажу квартирных микродолей
Атомная подлодка "Казань" прошла испытания в Белом море
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В России появилась новая сексуальная ориентация
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
В России появилась новая сексуальная ориентация
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
В России появилось первое производство искусственной рыбы
Эксперт о ДТП с автобусами: "Главная причина — наша нищета"
Житель Челябинска два года не мог попасть в свою комнату в общаге
Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России
Медведев назвал решение о пенсионном возрасте необходимым
На кого работает наше правительство
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
ВТБ прогнозирует падение розничного кредитования в 2 раза в 2020 году
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Ипотека оказалась менее выгодной, чем аренда в Москве
МИД: заявление Киева отгородиться от Донбасса стеной - контрпродуктивно
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Фонд проектов цифровой экономики обойдется России в 20 млрд рублей
Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России
Депутат Лебедев рассказал, зачем россиянам пиво на стадионах
Украина заплатит 850 тыс. евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ