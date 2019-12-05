На Украине предсказали повышение цен на газ в два раза

Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза, отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По мнению Коболева, спрогнозировать реальный рост цен сложно, но можно проанализировать аналогичные ситуации. К примеру, в марте 2018 года "Газпром" отказался поставлять предоплаченный газ, после чего его стоимость за несколько часов выросла на 80 процентов.

Коболев признал, что если газ подорожает в Евросоюзе, то автоматически он станет дороже и на Украине, которая закупает его в Европе через реверс.

Глава «Нафтогаза» отметил, что существующие газопроводы и поставки сжиженного природного газа, в том числе из России, позволят Европе пережить и эту зиму, и следующие. При этом он выразил уверенность в том, что «Газпром» уступит существенную долю рынка.

Украина, по словам Коболева, накопившая запас в газохранилищах, готова остаться без российского газа. Тем не менее, он надеется, что договориться с «Газпромом» все же получится. А, благодаря, европейской поддержке можно будет организовать давление на «Газпром».