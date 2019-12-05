Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине

Задержание на российско-украинской границе члена севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого — очередная провокация украинских силовиков, заявляют единороссы.

"Подобное уже неоднократно имело место", — отметили в партии.

Накануне Игорь Кучерявый был отпущен, но его местонахождение пока неизвестно, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В севастопольском отделении партии также заявили, что пока не располагают данным о задержании Кучерявого. В правоохранительных органах официально эта информация не подтверждалась.

Задержание единоросса во время прохождения паспортного контроля на границе России и Украины подтвердили в СБУ. Там отмечали, что Игорь Кучерявый собирался получить заграничный паспорт на Украине. На него завели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Представители спецслужб сообщили, что политик занимает "антиукраинскую позицию" и способствовал "российской оккупации" Крыма в 2014 году.