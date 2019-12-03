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Источник Правда.Ру

Эстония призывает НАТО сосредоточиться на реальных угрозах

Мир

Потребность в Североатлантическом альянсе сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия является угрозой, заявляет министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По его словам, все страны-члены НАТО должны сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. "Мы должны честно сказать, что если Россия — это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", — уверен эстонский министр.

Юри Луйк также отметил, что скептически относится к словам президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", — считает министр обороны Эстонии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главным противником Североатлантического альянса является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение он высказал в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию военного альянса.

А в ноябре французский президент заявил о "смерти мозга" НАТО и о том, что США все больше отворачиваются от Европы, поэтому европейским странам необходимо начать наращивать собственную мощь.

Темы нато россия эстония угроза безопасности
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