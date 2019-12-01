Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал несколько советов действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед саммитом "нормандской четверки". Экс-президент отмечает, что Зеленский должен "защитить Украину", поэтому он призвал его руководствоваться национальными интересами.

"Главное - мужество, воля и смелость, которые позволят господину Зеленскому озвучивать наши интересы и отстаивать их. Украина сделала шаги, которые от нее требовали. Теперь посмотрим, что на это скажут лидеры "нормандской четверки", в особенности Путин", - пояснил Кравчук.

Также политик посоветовал своему коллеге рассказать на саммите в "нормандском формате", что Украину обманули с Будапештским меморандумом. Кравчук заявил, что с Украиной играют "как кот с мышью", и помогают стране "только на словах".

Напомним, саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. Помимо президента Украины Владимира Зеленского в нем примут участие российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.