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Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите

Мир » Бывший СССР » Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал несколько советов действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед саммитом "нормандской четверки". Экс-президент отмечает, что Зеленский должен "защитить Украину", поэтому он призвал его руководствоваться национальными интересами.

"Главное - мужество, воля и смелость, которые позволят господину Зеленскому озвучивать наши интересы и отстаивать их. Украина сделала шаги, которые от нее требовали. Теперь посмотрим, что на это скажут лидеры "нормандской четверки", в особенности Путин", - пояснил Кравчук.

Также политик посоветовал своему коллеге рассказать на саммите в "нормандском формате", что Украину обманули с Будапештским меморандумом. Кравчук заявил, что с Украиной играют "как кот с мышью", и помогают стране "только на словах".

Напомним, саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. Помимо президента Украины Владимира Зеленского в нем примут участие российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Темы саммит владимир путин леонид кравчук нормандский формат владимир зеленский будапешстский меморандум
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