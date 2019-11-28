Экс-президент Франции объяснил, почему "Запад приходит в упадок"

Бывший президент Франции Николя Саркази, выступая перед студентами в мадридском Университете заявил, что страны Запада, включая и членов Евросоюза, переживают глубокий кризис демократической идеи.

По словам политика, в мире происходит очень серьезная перестройка. "Много веков подряд центром мира был Запад, а сегодня эта роль медленно, но верно смещается в сторону Востока. Из 7 миллиардов человек, живущих на планете, 4 — это население Азии. А в центре (в Европе — прим. "Правда.ру") — только 800 миллионов. Мы больше не являемся центром притяжения, мировой осью" — цитирует сказанное Саркази издание El Mundo.

И сейчас, считает экс-лидер пятой республики, происходит ничто иное, как "восстание против системы". И беда Евросоюза в том, что он не желает этого понимать и принимать, "цепляясь за устаревшие идеи" Отсюда и "сумасшествие и исторический нонсенс" — Brexit, и "ядовитые идеи сепаратизма", разъедающие Европу.

Но самым неожиданным моментом этого выступления стало то, что, оказывается, Николя Саркази уверен: "единой Европы, из 27 стран, никогда не будет". Экс-президент считает, что слишком многое эти страны разделяет: Шенген, оборонные и национальные интересы, евро. И чем скорее, говорит Саркази, в ЕС это поймут и начнут меняться вместе с миром, тем легче всем станет жить.