Глава МИД посоветовал Западу отказаться от имперских замашек

Сергей Лавров считает, что западным государствам необходимо отказаться от привычек из прошлых веков, когда они диктовали всем свою волю.

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек", — сказал он в ходе выступления перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

По словам главы российского Министерства иностранных дел, странам Запада надо отказаться от привычки "быть судьями всему". Сергей Лавров, в данном случае, имел в виду позицию западных стран, которые продолжают применять антироссийские санкции.

Тем не менее, представители некоторых западных стран уже высказывают мнение необходимости прекратить санкции в отношении РФ. К примеру, глава губернского совета Финнмарка — самой крупной административно-территориальной единицы Норвеги, Рагнхильд Вассвик говорила о том, что антироссийские санкции негативно влияют и на норвежской бизнес, так как Москва заменяет их продукцию своей.

А бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона. Власти Германии также неоднократно отмечали необходимость отмены антироссийских мер.