Сергей Лавров считает, что западным государствам необходимо отказаться от привычек из прошлых веков, когда они диктовали всем свою волю.
"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек", — сказал он в ходе выступления перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.
По словам главы российского Министерства иностранных дел, странам Запада надо отказаться от привычки "быть судьями всему". Сергей Лавров, в данном случае, имел в виду позицию западных стран, которые продолжают применять антироссийские санкции.
Тем не менее, представители некоторых западных стран уже высказывают мнение необходимости прекратить санкции в отношении РФ. К примеру, глава губернского совета Финнмарка — самой крупной административно-территориальной единицы Норвеги, Рагнхильд Вассвик говорила о том, что антироссийские санкции негативно влияют и на норвежской бизнес, так как Москва заменяет их продукцию своей.
А бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона. Власти Германии также неоднократно отмечали необходимость отмены антироссийских мер.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.