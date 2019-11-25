Поставка российского газа – приоритетное направление на Украине

Как заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, контракт с российской топливной компанией "Газпром" на транзит газа является приоритетом для независимой страны.

Алексей Оржель отметил, что подписать контракт на поставку топлива из России, как считает украинская сторона, необходимо до конца текущего года.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Однако, несмотря на важность для украинской стороны поставок российского топлива, пока переговоры проходят без особого успеха и стороны договоренности не достигли.

Известно, что 25 ноября энергетическая компания "Нафтогаз Украины" настаивала на заключении с "Газпромом" нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.