Украинский министр признался в употреблении марихуаны

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал интервью телеканалу "Прямой", в котором признался в курении марихуаны. По его словам, в Украине он не употреблял этот наркотик, однако ранее "пробовал" его в США.

"Все американцы курят, и я решил попробовать, когда был в аспирантуре на докторской. Докторанты просто смалят марихуану нон-стоп. Но мне оно не идёт. Это когда нужно придумать какие-то творческие детали - тогда да", - пояснил Милованов.

Тимофей Милованов неоднократно подвергался критике. Например, недавно украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова "дебилом" из-за последнего высказывания министра. Глава Минэкономики заявил, что поджог дома бывшей главы нацбанка может негативно повлиять на инвестиционном климате Украины.