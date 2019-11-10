В США нашли причину массовой гибели вейперов

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили причину гибели 39 американцев от курения электронных сигарет. Исследователи собрали жидкость из легких у 29 погибших и обнаружили в ней ацетат витамина Е, который использует в качестве добавки при производстве продукции для вейпов.

В 82% случаев в жидкости из лёгких был обнаружен тетрагидроканнабинол - вещество, которое содержится в конопле. Также в 62% случаев был идентифицирован никотин. Эпидемия легочных респираторных заболеваний началась в США этим летом. Помимо 39 погибших тысячи молодых людей серьёзно заболели.