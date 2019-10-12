Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства всегда готов помочь другим странам в случае возникновения стихийных бедствий. Так Песков прокомментировал возможность России оказать помощь Японии в связи с мощным тайфуном "Хагибис".
"Мы следим за развитием ситуации и ожидаем обращений о помощи от наших японских коллег, однако таких обращений ещё не было", - пояснил Песков.
В первый день обрушения на японское побережье тайфуна "Хагибис" погибли два человека, серьезные травмы получили около 70 японцев. Разрушения зафиксированы в 57 городах. В эпицентре тайфуна скорость ветра составляет около 216 километров в час. Метеорологи утверждают, что в течение суток на Токио обрушится 800 миллиметров осадков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Японии были вынуждены отменить заезд "Формулы-1", назначенный на 12 октября, из-за тайфуна "Хагибис". Авиакомпании уже сейчас объявили об отменен более 800 рейсов, железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения.
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В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.