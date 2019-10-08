Над Лос-Анджелесом в небе появилось воздушное поздравление Путину

Жители американского Лос-Анджелеса были немало удивлены появлением в небе легкомоторного самолета, выполнявшего сложные виражи и оставившего после себя загадочную надпись: знак хэштега, латинские буквы V V P и число 67 ( #VVP67).

Впрочем, нашлись среди них знающие люди, которые догадались, что V V P (ВВП) расшифровывается, как Владимир Владимирович Путин, а цифра 67 - это возраст российского лидера, который в этот день -7 октября - отметил свой день рождения.

Как предположили очевидцы, некто с помощью летательного аппарата решил таким образом поздравить Владимира Путина.

Появившийся в Сети снимок был сделан возле обсерватории Гриффита. Автор надписи пока остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин, отдохнув в Сибирской тайге, встретил свой день рождения с родными и друзьями. Но только после того, как и с самого утра провел не менее двух с половиной часов в телефонных разговорах с теми, кто хотел лично поздравить его с праздником. Звонки поступали со всего мира, а зарубежные СМИ, по традиции, весь минувший день анализировали феномен Путина.

Фото: Instagram @prestonoliviajames