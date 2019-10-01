Житель Китая сбежал из тюрьмы и 17 лет скрывался в пещере

В Китая заключенный 17 лет скрывался от правосудия в горной пещере. Мужчина был осужден за торговлю женщинами и детьми, а затем отправлен в тюрьму в провинции Юньнань. В 2002 году он совершил побег.

Как уточняет телеканал BBC News, долгие годы полицейские не могли разыскать беглеца. Только в начале сентября была получена информация о его возможном местонахождении. Мужчина прятался в горах неподалеку от его родного города. Отыскать его удалось при помощи дронов.

Все эти годы беглец жил в крошечной пещере и так много времени провел в одиночестве, что разучился разговаривать. Он годами не мылся и не стирал одежду. Мужчину отправили обратно в тюрьму отбывать свой срок.