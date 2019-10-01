Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России

Совместными усилиями Европа должна остановить "имперскую политику" России, пока Москва не проявила агрессию. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Niezalezna.

"Один за всех, и все за одного. Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тыс., а совсем скоро - уже 5,5 тыс. американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша - это факт", - сказал глава государства.

Он добавил, что в настоящее время Варшава не является сферой влияния России. При этом присутствие в стране американского военного контингента обеспечит более четкую реализацию Пятой статьи Устава НАТО, предполагающую ответ всего альянса в случае нападения на одну страну-участницу, заключил польский лидер.