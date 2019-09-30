Украинский шоумен Орест Лютый пожаловался на "русификацию" Львова

Находящийся у самой границы с соседней Польшей украинский город Львов стремительно русифицируется.

Об этом в эфире местного телеканала "НТА" заявил украинский шоумен Антон Мухарский, или, как сам еще он себя называет, Орест Лютый.

Многие жители Львова говорят по-русски, отметил Мухарский. На кассах магазинов, в кафе и ресторанах почему-то все чаще и чаще слышится русский язык, выразил свое недоумение Орест Лютый.

По мнению Антона Мухарского, Киев упустил возможности "украинизации" поколения, рожденного уже в постсоветской Украине.

Не исключено, что на жителей Львова оказывает влияние и российский медиа-продукт, заявил украинский шоумен.