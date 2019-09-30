Находящийся у самой границы с соседней Польшей украинский город Львов стремительно русифицируется.
Об этом в эфире местного телеканала "НТА" заявил украинский шоумен Антон Мухарский, или, как сам еще он себя называет, Орест Лютый.
Многие жители Львова говорят по-русски, отметил Мухарский. На кассах магазинов, в кафе и ресторанах почему-то все чаще и чаще слышится русский язык, выразил свое недоумение Орест Лютый.
По мнению Антона Мухарского, Киев упустил возможности "украинизации" поколения, рожденного уже в постсоветской Украине.
Не исключено, что на жителей Львова оказывает влияние и российский медиа-продукт, заявил украинский шоумен.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.