Американский журналист призвал NASA не пускать Россию на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не должно сотрудничать с Россией в рамках проекта международной окололунной станции Gateway. Такое мнение в авторской колонке для издания The Wall Street Journal высказал журналист Тейлор Динерман.

По его словам, США должны финансировать частные американские компании, а не покупать места на российских космических кораблях "Союз МС", поскольку это может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Сотрудничество России и США опасно тем, что посредством этого на Луне может оказаться и Китай, который является "союзником" Москвы. "Любая российская ракета, способная отправить пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность", - уверен автор.

Российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе "Земля-Луна" и усложнила установление режима космической торговли, считает журналист. "Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы", - заключил Динерман.

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