В NASA заявили о неформальных договоренностях с Россией по освоению Луны

Глава программы Human Reserch NASA Дженнифер Фогерти сообщила, что специалисты космической отрасли Россия и США готовятся к совместному освоению Луны, несмотря на отсутствие официального соглашения по этому вопросу между странами.

"Я знаю, что были приняты решения, может быть, неформальные, и по международным полетам на окололунную орбиту, и по высадке на Луну. Эта работа будет продолжаться, но пока формального решения она не имеет", — отметила Фогерти, выступая во вторник 19 марта на пресс-конференции в Москве.

По словам представителя NASA, смены правительств в России и США не становятся препятствием для плодотворного взаимодействия агентства с "Роскосмосом".

"Когда мы говорим о полетах на Луну или к Марсу, эта работа будет протекать совместно, она вырабатывает у нас чувство дружбы, которое выходит за границы политических вопросов", — считает Фогерти.

Одним из совместных российско-американских проектов в области освоения Луны является подготовка будущих участников полета на естественный спутник Земли в наземном комплексе "Сириус" в московском Институте медико-биологических проблем РАН. Как сообщала "Правда.Ру", там стартовал новый эксперимент, в ходе которого международная команда будет четыре месяца находиться помещении, где сымитированы условия будущей лунной базы.

Источник фото: pixabay.com

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