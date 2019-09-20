Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил представителю НАТО Джеффри Ли Харригяну, который ранее раскрыл план НАТО об атаке на Калининградскую область. Алиханов посоветовал Харригяну тщательнее учить историю.
"В отношении нашей страны у многих есть планы. Но история показывает, что все они нереализуемы. Советую Пентагону тщательнее изучать исторические факты, а потом уже составлять какие-либо планы относительно нашей страны", - пояснил Алиханов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.