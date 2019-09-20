Губернатор Калининградской области осадил чиновника НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил представителю НАТО Джеффри Ли Харригяну, который ранее раскрыл план НАТО об атаке на Калининградскую область. Алиханов посоветовал Харригяну тщательнее учить историю.

"В отношении нашей страны у многих есть планы. Но история показывает, что все они нереализуемы. Советую Пентагону тщательнее изучать исторические факты, а потом уже составлять какие-либо планы относительно нашей страны", - пояснил Алиханов.