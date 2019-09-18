Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"

Глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что саммит "нормандского формата" сорвала Российская Федерация. По его словам, представители Украины, Франции и Германии готовы были провести встречу 17 сентября, однако представители России отказались от участия в мероприятии "по техническим причинам".

"Во встрече готов были принять участие Владимир Зеленский. Саммит должен был пройти вчера. Но Российская Федерация не смогла принять участие по техническим причинам", - пояснил Пристайко.

По словам министра иностранных дел Украины, сейчас стороны будут обсуждать перенос саммита, чтобы согласовать время, которое будет удобно для всех четырех лидеров "нормандской четверки".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что саммит "нормандской четверки" может состояться после заседания Генассамблеи ООН. Об этом сообщала французский посол в Москве Сильви Берманн.

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