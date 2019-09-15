В пятницу, 13 сентября, пограничники Чехии не пропустили в Евросоюз украинского националиста Назария Кравченко.
Об этом сообщает газета "Взгляд".
Напомним, что Кравченко ранее был членом запрещенного на территории Российской Федерации батальона "Азов".
Согласно предоставленной информации, 30-летнего Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.
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