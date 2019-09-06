Украине необходимо вооружить для защиты от России всех — в том числе и стариков.
Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва Юрий Ситорюк.
Таким образом Украина продемонстрирует свою способность защитить себя от "российской агрессии", уверен политик.
Если у каждой бабушки будет пулемет, пистолет или, на худой конец, хорошо заточенный нож, российские "зеленые человечки" будут уничтожены, считает Юрий Ситорюк.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.