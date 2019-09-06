На Украине для защиты от РФ предложили вооружить всех местных бабушек

Украине необходимо вооружить для защиты от России всех — в том числе и стариков.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва Юрий Ситорюк.

Таким образом Украина продемонстрирует свою способность защитить себя от "российской агрессии", уверен политик.

Если у каждой бабушки будет пулемет, пистолет или, на худой конец, хорошо заточенный нож, российские "зеленые человечки" будут уничтожены, считает Юрий Ситорюк.