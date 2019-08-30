В ЕС предложили отменить визы с пытающимся покинуть Сербию Косовом

Государствам Европейского союза необходимо отменить визы для самопровозглашенной республики Косово.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Отметим, что на сегодняшний день 5 из 28 стран Евросоюза не признают независимость Косова.

Напомним, что Косово представляет собой частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Белград рассматривает эти территории как принадлежащие Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Республика Косово провозгласила свою независимость в 2008 году.