Государствам Европейского союза необходимо отменить визы для самопровозглашенной республики Косово.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Отметим, что на сегодняшний день 5 из 28 стран Евросоюза не признают независимость Косова.
Напомним, что Косово представляет собой частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Белград рассматривает эти территории как принадлежащие Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется.
Республика Косово провозгласила свою независимость в 2008 году.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.