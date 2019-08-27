Если нынешние темпы обезлесения сохранятся, то леса Амазонии исчезнут буквально через 20-30 лет.
Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил Карлос Нобре, ученый из Бразилии.
Вместо лесов будет саванна, предупреждает исследователь.
Карлос Нобре заявил, что бушующие в Амазонии пожары носят не природный характер — резкий рост числа возгораний связан с человеческим фактором, уверен ученый.
Напомним, что серьезные пожары в регионе начались несколько недель тому назад. Лишь в минувшие четверг и пятницу научное сообщество Бразилии зафиксировало 1663 новых пожара.
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