Ученый: леса Амазонии могут исчезнуть уже буквально через 20-30 лет

Если нынешние темпы обезлесения сохранятся, то леса Амазонии исчезнут буквально через 20-30 лет.

Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил Карлос Нобре, ученый из Бразилии.

Вместо лесов будет саванна, предупреждает исследователь.

Карлос Нобре заявил, что бушующие в Амазонии пожары носят не природный характер — резкий рост числа возгораний связан с человеческим фактором, уверен ученый.

Напомним, что серьезные пожары в регионе начались несколько недель тому назад. Лишь в минувшие четверг и пятницу научное сообщество Бразилии зафиксировало 1663 новых пожара.