Стивен Бигэн отказался от должности посла США в Москве

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн отказался возглавить американское посольство в Москве. Дипломат хочет продолжить совместную работу с КДНР по денуклеаризации страны.

Теперь главным претендентом на должность посла США в Москве стал заместитель госсекретаря Джон Салливан.

"Я не собираюсь заниматься налаживаем отношений США и России, поскольку моя первоочередная задача - взаимодействие с властями КНДР по вопросу денуклеаризации страны", - рассказал журналистам Бигэн.