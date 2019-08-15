В США допустили встречу Трампа и Зеленского в конце осени

Первая полноценная встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, вероятнее всего, состоится в Вашингтоне в конце осени текущего года. Такое заявление сделал поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По словам дипломата, главы государств смогут встретиться в Варшаве и Нью-Йорке в следующие несколько недель.

"Это будет возможность для президентов лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - сказал он.

Однако настоящие переговоры будут позже. "Я надеюсь, что они будут через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - подчеркнул Тейлор.

Американская сторона ожидает, что отношения США и Украины в будущем станут только крепче, а Зеленский подтвердит намерение Киева сохранить поддержку Вашингтона.