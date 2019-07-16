Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи

Уполномоченный по правам человек в России Татьяна Москалькова сообщила, что планирует обратиться во ФСИН для согласования медицинских обследований украинцев.

По ее словам, между украинскими и российскими врачами есть некоторые разногласия относительно состояния здоровья граждан Украины, которые находятся в российских местах лишения свободы. В качестве примера Москалькова привела дело Павла Гриба, которому российские медики не рекомендовали делать операцию. А украинские специалисты напротив, рекомендуют хирургическое вмешательство.

Эту инициативу одобрила украинская коллега Москальковой Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Людмила Денисова.