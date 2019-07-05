Ouest-France: в деревне во Франции за громкое кукареканье судят петуха

Жители деревни на острове Олерон, что во Франции, привлекли к суду местного петуха по кличке Морис.

Французы недовольны, что животное якобы чрезмерно громко кукарекает по утрам.

Об этой удивительной истории сообщает ежедневная французская газета Ouest-France.

Примечательно, пишут авторы материала, что за конфликтом следит буквально весь мир — так, например, недавно о суде над петухом писали средства массовой информации в далеких Соединенных Штатах Америки.

В самой же Франции несчастный Морис на сегодняшний день являются чуть ли не самым знаменитым жителем страны. В защиту петуха, сообщат Ouest-France, подписываются петиции и даже проводятся демонстрации.

Конфликт, пишут авторы материала, продолжается вот уже несколько месяцев кряду. Пожилая пара, которая приезжает на остров Олерон на летний отдых, ополчилась на Мориса из-за того, что петух якобы слишком громко кричит по утрам.

Хозяева животного же уверены, что достопочтенным французам придется смириться с Морисом и его кукареканьем — а также кваканьем лягушек, лаяньем собак и мычанием коров.

Это ведь обыкновенные атрибуты деревенской жизни, утверждают они.

Первое заседание суда, отмечает издание Ouest-France, состоялось в начале июня, но было отложено на месяц. Хозяева Мориса обещали его принести на следующее судебное заседание, а пожилая пара обвинителей через своего адвоката объясняют, что всего лишь требуют закрывать злосчастного петуха на ночь в амбаре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Пермского края справляются с кризисом с помощью жертвоприношений — выбирают молодого и крепкого быка, ведут к реке, перерезают ему глотку и купаются в пущенной крови.

Читайте также:

Петушиный крик — от чего он зависит.