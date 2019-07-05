Жители деревни на острове Олерон, что во Франции, привлекли к суду местного петуха по кличке Морис.
Французы недовольны, что животное якобы чрезмерно громко кукарекает по утрам.
Об этой удивительной истории сообщает ежедневная французская газета Ouest-France.
Примечательно, пишут авторы материала, что за конфликтом следит буквально весь мир — так, например, недавно о суде над петухом писали средства массовой информации в далеких Соединенных Штатах Америки.
В самой же Франции несчастный Морис на сегодняшний день являются чуть ли не самым знаменитым жителем страны. В защиту петуха, сообщат Ouest-France, подписываются петиции и даже проводятся демонстрации.
Конфликт, пишут авторы материала, продолжается вот уже несколько месяцев кряду. Пожилая пара, которая приезжает на остров Олерон на летний отдых, ополчилась на Мориса из-за того, что петух якобы слишком громко кричит по утрам.
Хозяева животного же уверены, что достопочтенным французам придется смириться с Морисом и его кукареканьем — а также кваканьем лягушек, лаяньем собак и мычанием коров.
Это ведь обыкновенные атрибуты деревенской жизни, утверждают они.
Первое заседание суда, отмечает издание Ouest-France, состоялось в начале июня, но было отложено на месяц. Хозяева Мориса обещали его принести на следующее судебное заседание, а пожилая пара обвинителей через своего адвоката объясняют, что всего лишь требуют закрывать злосчастного петуха на ночь в амбаре.
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