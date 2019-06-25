Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмутился возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его мнению, это является нарушением норм международного права.
"Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права", - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Гройсман заявил, что возвращение России создаст угрозы для этой международной организации. "Я думаю, что это и есть цель России - сделать шаги деструктива, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор", - сказал он.
Премьер Украины также пообещал "консолидированные жесткие действия" в отношении ассамблеи, если Европа вернет Россию в ПАСЕ.
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