Премьер Украины назвал возвращение России в ПАСЕ "реваншем агрессора"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмутился возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его мнению, это является нарушением норм международного права.



Глава МИД Украины пригрозил Совету Европы в случае возвращения РФ в ПАСЕ / Новости от 12.06.2019 17:17

"Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Гройсман заявил, что возвращение России создаст угрозы для этой международной организации. "Я думаю, что это и есть цель России - сделать шаги деструктива, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор", - сказал он.

Премьер Украины также пообещал "консолидированные жесткие действия" в отношении ассамблеи, если Европа вернет Россию в ПАСЕ.