В Китае пояснили, какие проступки портят имидж чиновников

Высший дисциплинарный надзорный орган Компартии Китая рассказал о дисциплинарных нарушениях, которые наиболее часто допускают китайские чиновники.



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Наиболее распространенным нарушением является использование общественных средств на организацию развлекательных мероприятий. Также общественные средства могут незаконно идти на заправку личных автомобилей, выплату незаконно оформленных пособий и путешествия. В Компартии Китая отмечают, что это серьезное нарушение партийной дисциплины.

Примечательно, что большинство провинившихся представителей власти отделываются предупреждениями и штрафами. Например, как налоговый инспектор из города Баодин провинции Хэбэй Ян Шуцзюнь. Он 10 раз за последние полгода заправлял личный автомобиль за общественные средства и потратил на это около 430 долларов. По уставу партии этот проступок попадает под понятие "гедонизм".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай наказал около 1,35 миллиона провинившихся чиновников за пять лет.

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