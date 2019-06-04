Высший дисциплинарный надзорный орган Компартии Китая рассказал о дисциплинарных нарушениях, которые наиболее часто допускают китайские чиновники.
Наиболее распространенным нарушением является использование общественных средств на организацию развлекательных мероприятий. Также общественные средства могут незаконно идти на заправку личных автомобилей, выплату незаконно оформленных пособий и путешествия. В Компартии Китая отмечают, что это серьезное нарушение партийной дисциплины.
Примечательно, что большинство провинившихся представителей власти отделываются предупреждениями и штрафами. Например, как налоговый инспектор из города Баодин провинции Хэбэй Ян Шуцзюнь. Он 10 раз за последние полгода заправлял личный автомобиль за общественные средства и потратил на это около 430 долларов. По уставу партии этот проступок попадает под понятие "гедонизм".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай наказал около 1,35 миллиона провинившихся чиновников за пять лет.
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