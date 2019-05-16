Американскую школу закрыли на каникулы из-за обогащенного урана на ее территории

Школу в штате Огайо закрыли на каникулы, так как на ее территории нашли радиоактивные элементы.
В данный момент средняя школа Занз Корнер закрыта для исследований и установки рисков для детей и преподавателей, сообщает телеканал Fox News. Такое решение было принято после проведения независимого исследования университета Северной Аризоны, который проверил территорию учебного заведения. В здании обнаружили обогащенный уран, а в водах и почве рядом — плутоний, уран и нептуний.
В нескольких километрах от учебного заведения находится завод Портсмут. Его закрыли в 2001 году, в данный момент там ведутся работы по обеззараживанию радиоактивных элементов. Завод был создан в рамках развития американской ядерной программы На нем производили обогащенный уран для ядерных реакторов.
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