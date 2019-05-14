Белый дом намерен лишить Иран доходов от экспорта металлов

Белый дом рассчитывает ввести в отношении Ирана новые санкции, которые будут направлены на то, чтобы ограничить экспорт металлов и тем самым перекрыть один из крупнейших источников доходов иранской экономики.
Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление руководителя Национального совета по торговле Питера Наварро, ограничительные меры в отношении иранского производства металлов позволят предотвратить использование средств для "финансирования разработки ракет, террористических группировок и разжигания региональных конфликтов".
Санкции должны существенно ограничить экспорт металлов из Ирана на рынки основных его потребителей: Индонезии, Таиланда, Ирака, Турции, ОАЭ и Египта.
По словам советника американского президента, санкции "дадут также четкий сигнал о том, что Китай может заплатить высокую цену, если продолжит поддерживать режимы государств-изгоев, включая Иран".
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