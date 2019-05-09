WP: Трамп недоволен работой Болтона по Венесуэле

Газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила о недовольстве Трампа в связи с неэффективной стратегией по Венесуэле, которую разработал помощник президента США по безопасности Джон Болтон.



Болтон: Трамп хочет «мирного перехода власти к Гуаидо» / Новости от 30.04.2019 23:40

Теперь Трамп считает, что агрессивные действия в отношении Николаса Мадуро были ошибкой, поскольку его неправильно проинформировали об относительной легкости свержения законно избранного президента. Согласно заявлению источника, Дональд Трамп уже выразил недовольство действиями Болтона, а также раскритиковал его за то, что его действия противоречат его словам. Ранее Болтон утверждал, что США не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран.

По словам источника, Трамп абсолютно серьезно рассказывал своим коллегам, что Болтон хочет втянуть его в войну в Венесуэле.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Джона Болтона, в котором он утверждал, что присутствие иностранных военных в Венесуэле - прямая угроза всему миру.

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