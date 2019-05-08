Автомобиль врезался в группу детей в Японии, есть погибшие

В японском городе Оцу произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из участников аварии после столкновения вылетел на пешеходную зону, где находилась группа детей из детского сада.

На данный момент двое детей скончались в больнице от полученных ран, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Оцу. Всего было госпитализировано 15 человек, 13 из которых - маленькие дети. Об их состоянии пока ничего не известно.

Инцидент произошел на перекрестке. Группа детей детского сада вместе с воспитателями дожидались зеленого света на пешеходном переходе через шоссе. В этот момент рядом с ними произошла авария, одну из машин выбросило на пешеходную часть.

За рулем обоих автомобилей, участвовавших в ДТП, находились женщины. Обе задержаны органами правопорядка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: PtSk NHKニュース‏/Twitter