Автомобиль врезался в группу детей в Японии, есть погибшие

В японском городе Оцу произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из участников аварии после столкновения вылетел на пешеходную зону, где находилась группа детей из детского сада.
На данный момент двое детей скончались в больнице от полученных ран, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Оцу. Всего было госпитализировано 15 человек, 13 из которых - маленькие дети. Об их состоянии пока ничего не известно.
Инцидент произошел на перекрестке. Группа детей детского сада вместе с воспитателями дожидались зеленого света на пешеходном переходе через шоссе. В этот момент рядом с ними произошла авария, одну из машин выбросило на пешеходную часть.
За рулем обоих автомобилей, участвовавших в ДТП, находились женщины. Обе задержаны органами правопорядка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.