Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине

7 мая в столице Германии должна была состояться встреча госсекретаря США Майка Помпео с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В последний момент американский представитель отменил переговоры, сославшись на большое количество текущих проблем.
При этом, американский госсекретарь отметил, что с нетерпением ждет визита в Берлин и мероприятие обязательно состоится, пишет Reuters со ссылкой на представителя посольства США.
Помпео, в числе прочего, планировал в очередной раз поднять вопрос о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Споры вокруг строительства российского газопровода не утихают не первый год. США неизменно придерживается позиции, что проект нужно остановить, Германия же на последнем голосовании в ЕС по данному вопросу приняла иную точку зрения. В то же время в "Газпроме" сообщают, что около половины газопровода уже построено.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что действующий договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. По данному поводу в Брюсселе прошли переговоры сторон с участием представителей Евросоюза. Их итоги показали, что Украина не может определиться со своей позицией, касающейся строительства нового газового трубопровода и продления договора с Россией о транзите газа в Европу.
На встрече замминистра энергетики Украины Наталья Бойко заявила, что у РФ не будет выбора и договор с "Нафтогазом" будет продлен, так как "Северный поток-2" еще не закончен. Ей возразил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, который отметил, что после окончания масштабного строительства газопровода Украина потеряет 3,5 миллиарда долларов. И это является провалом украинской дипломатии.
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