За год украинские военные захватили 24 квадратных километра на Донбассе

За год проведения силовой операции на Донбассе украинские военные смогли захватить 24 квадратных километра и занять три населенных пункта. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил украинской армии Сергей Наев.
Он добавил, что украинские военные не нарушили минских договоренностей. За минувший год в ходе проведения боевых операций были задержаны более 1,3 тысяч лиц, около 400 из которых подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях, уточнил Наев.
Напомним, что операция объединенных сил началась в апреле 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции, которая проходила на юго-востоке страны под контролем СБУ с 2014 года.
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