Зеленский обнародует "правду" о начале боевых действий на Донбассе

Представитель Владимира Зеленского Иван Апаршин сообщил журналистам о намерениях раскрыть информацию о начале боевых действий на Донбассе. По его словам, новое правительство не собирается ничего скрывать от граждан, поэтому обнародует всю информацию о происходящем в Иловайске и Дебальцево в 2014 году.



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В штабе Зеленского также сообщили, что собираются рассказать о людях, которые бездействовали во время напряженной ситуации на востоке Украины. Их привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского раньше времени. По мнению российского лидера, о Владимире Зеленском как о президенте Украины нужно судить по его конкретным поступкам.

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