Американец похудел на 20 кг после "пивного поста"

Американец из штата Огайо на протяжении всего Великого поста употреблял только пиво различных сортов и похудел на 20 килограмм. После завершения эксперимента он признался, что помимо пива иногда употреблял черный кофе, чай и газированную воду.
После католической Пасхи, которая в этом году отмечалась 21 апреля, Делл Холл рассказал о своей "пивной диете" длинной в 46 дней. По словам Холла, праздник он отметил съев тарелку бульона, чтобы подготовить организм к нормальной пище. Он утверждает, что за последние полтора месяца его самочувствие только улучшилось: снизился уровень холестерина, понизилось давление и сахар в крови.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американском пивоваре Делле Холле, который вдохновился примером мюнхенских монахов и решил поститься только пивом. Тогда он утверждал, что не собирается пренебрегать здоровьем, поэтому будет регулярно посещать врача и проходит медосмотры.
На фото: Делл Холл
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