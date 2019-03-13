Американский пивовар решил поститься пивом

Пивовар из Америки полностью отказался от пищи на время Великого поста, чтобы употреблять только пиво. Ден Холл — работник пивоваренной компании будет на протяжении 46 дней поститься пивом.

Телеканал WKRC-TV сообщает, что Холл перестал есть еще 6 марта. Его воздержание от пищи продлится до 21 апреля, так как в этот день католики отмечают Пасху.

Ден Холл рассказал, что перенял такую диету от мюнхенских монахов, которые с 17 века начали варить крепкое и сытное пиво для приема во время поста. Такое пиво они называли доппельбок и обходились только им во время поста. Но Холл отметил, что собирается пить пиво разных сортов.

Также американец не будет пренебрегать своим здоровьем, поэтому во время поста он регулярно будет посещать врача и проходить медосмотр.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что православие не запрещает принимать вино и заниматься любовью во время Великого поста. Об этом журналистам рассказал священник, проректор Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов.

Фото: WKRC

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