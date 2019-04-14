В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе на определенных условиях

Действующий президент Украины Петр Порошенко проведет дебаты с Владимиром Зеленеским на стадионе "Олимпийский" в Киеве при условии того, что время их проведения не будет совпадать со временем дискуссии в эфире "Общественного телевидения".



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"Если это будут дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда президент Порошенко по закону должен быть на "Общественном телевидении", то он, как законопослушный гражданин, пойдет туда", - сказал в интервью телеканалу "5" представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Он добавил, что кандидаты не могут игнорировать требования закона и должны провести предвыборные дебаты 19 апреля на "Общественном телевидении".

Напомним, оба кандидата на пост президента Украины планировали провести дебаты на "Олимпийском" 19 апреля, однако позднее Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского на стадионе 14 апреля.

11 апреля в эфире телеканала "1+1" между кандидатами вновь завязался спор о дате проведения дебатов. В ходе телефонного разговора президент Порошенко предложил своему оппоненту в течение часа приехать в студию для проведения дебатов. Однако Зеленский ответил, что находится в Париже на встрече с президентом Франции, что также известно и Порошенко. Зеленский напомнил, что политики уже договорились о встрече на стадионе 19 апреля. В свою очередь Порошенко продолжил настаивать на дате 14 апреля. Затем оба кандидата вступили в словесную перепалку, после чего Зеленский сказал "до свидания" и повесил трубку.

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