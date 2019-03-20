Американский гинеколог тайно оплодотворил более 50 женщин

Журнал The Atlantic рассказал историю американского врача-репродуктолога, который на протяжении 40 лет тайно оплодотворял своих пациентов. За все эти годы, Дональд Клайн стал отцом более 50 детей.

Оказалось, что Клайн с 1970 года выдавал свои образцы семенной жидкости за материал доноров спермы. По предварительным подсчетам, от семенной жидкости врача было оплодотворено более 50 женщин.

Несмотря на то, что обман вскрылся в 2014 году, Дональд Клайн вышел на пенсию только в 2017. Одна из его дочерей решила найти кровных родственников с помощью специального приложения. Она очень удивилась, когда приложение показало ей шесть кровных родственников. После проведенного исследования, детьми Дональда Клайна были признаны 50 человек. Некоторые обрадовались такому открытию, а некоторые подали на врача в суд.

После выхода на пенсию, Дональда Клайна оштрафовали на 500 долларов и приговорили к году лишения свободы условно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о враче из Тольятти, который поделился уровнем своей зарплаты в социальных сетях. Заработная плата у обыкновенного врача из Тольятти, правда, не соответствует его занятости. Так, за февраль текущего года оклад Алексея Карчинского составил 13349 рублей. Чтобы не быть голословным, Карчинский присовокупил к своему тексту фотографию со своим расчетным квитком, выданным ему на работе.

Фото: theatlantic.com

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