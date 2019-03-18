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Источник Правда.Ру

Врач из Тольятти рассказал в соцсетях о своей зарплате

Россия » Поволжье » Тольятти

Врач-травматолог клинической больницы в Тольятти Алексей Карчинский рассказал в социальных сетях о своей заработной плате.

Врач из Тольятти рассказал в соцсетях о своей зарплате. 400920.jpeg

Перед тем, как рассказать правду о своей зарплате, мужчина поделился спецификой и деталями своей работы. Так, написал в своем обращении Алексей Карчинский, он является врачом-ортопедом и травматологом. Работает он, как и подавляющее большинство россиян, пять дней в неделю, но периодически остается и на дополнительные суточные дежурства.

Заработная плата у обыкновенного врача из Тольятти, правда, не соответствует его занятости. Так, за февраль текущего года оклад Алексея Карчинского составил 13349 рублей. Чтобы не быть голословным, Карчинский присовокупил к своему тексту фотографию со своим расчетным квитком, выданным ему на работе.

Врач-травматолог признался, что в январе зарплата была чуть выше — почти 25 тысяч рублей. Но ради этих денег, указал Карчинский, ему и тысячам других российских врачей приходится работать на полторы, а то и две ставки, а также искать какие-то подработки по специальности на стороне.

Из-за этого, поделился подробностями своей жизни врач-травматолог из Тольятти, не остается времени на отдых и встречи с родственниками и близкими. Что уж там, посетовал Алексей Карчинский в социальных сетях, говорить о повышении своих профессиональных навыков и улучшении квалификации.

Примечательно, что в комментариях Карчинскому посоветовали сменить работу. Врач же заявил, что любит свою профессию и сменить хотел бы лишь заработную плату.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи сети Интернет и средства массовой информации активно обсуждают открытое письмо провинциальной учительницы действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Темы врач Россия деньги работа зарплата больница Тольятти
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