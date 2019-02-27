Порошенко рассказал о своих "подвигах" на Майдане

Хоть многомесячная акция протеста на Майдане и прошла целых пять лет назад, но разговоры о ней не утихают и по сей день. На этот раз волну обсуждений поднял украинский президент Петр Порошенко.
Он заявил, что в то тяжелое время своими руками выносил тела жертв восстания и попутно оказывал помощь раненым. Рассказ об этом был опубликован журналисткой Татьяной Высоцкой на YouTube.
В интервью действующий украинский лидер рассказал, что свой день тогда начал как обычно: вышел в Мариинский парк и пошел в сторону Верховной рады. По дороге встретил, как выразился сам Порошенко, "побратимов из 14-й сотни самообороны Майдана", которые попросили о помощи из-за того, что в них стреляют. Позже он увидел, как "Беркуты" расстреливают людей из помповых ружей.
Также Порошенко рассказал, что видел, как были ранены 11 человек и еще несколько убиты. Помимо этого, президент Незалежной подчеркнул, что вместе со своими соратниками относил тела раненых к Дому офицеров.
Многие пользователи в интернете крайне скептически отнеслись к словам украинского лидера. Они считают, что таким образом Порошенко лишь пытается показать важность собственной персоны в событиях на Майдане.
Фото: ukr.net
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